Прогнозы весеннего паводка в Новосибирской области вызывают тревогу у губернатора

Власти Новосибирской области начали подготовку к возможному весеннему паводку в 2025 году. Губернатор региона Андрей Травников сообщил об опасениях по поводу тревожного прогноза после относительно благополучного паводкового сезона 2024 года.
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