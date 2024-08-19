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Прогнозы весеннего паводка в Новосибирской области вызывают тревогу у губернатора

Прогнозы весеннего паводка в Новосибирской области вызывают тревогу у губернатора

Власти Новосибирской области начали подготовку к возможному весеннему паводку в 2025 году. Губернатор региона Андрей Травников сообщил об опасениях по поводу тревожного прогноза после относительно благополучного паводкового сезона 2024 года.

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