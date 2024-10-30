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«Британия не готова к войне» – заявил министр обороны Джон Хили

«Британия не готова к войне» – заявил министр обороны Джон Хили

«Британия не готова к войне» – такой вердикт вынес министр обороны страны Джон Хили. Вот это чудеса! Ядерная Британия – что само по себе немало, и к тому же – обладатель двух авианосцев – что тоже, надо признать, имеет солидный вес, и, наконец, один из ведущих членов НАТО, играющий там роль где-то на в числе первой тройки государств – и вот это всё им мало? Они там что, Марс собрались покорять что ли?Это даже не сарказм, это вопрос куда более интересный, потому что пока, кроме лютой лжи, ничего не этот вопрос услышать не удавалось.

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