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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
☘🌺☘А в День защиты всех детей

☘🌺☘А в День защиты всех детей Желаем всем добра и света! Они как лучики рассвета, Всегда в душе царит их лето!☘🌺☘ На фото выпускные балы в детских садах Новоаннинского района.

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