☘🌺☘А в День защиты всех детей Желаем всем добра и света! Они как лучики рассвета, Всегда в душе царит их лето!☘🌺☘ На фото выпускные балы в детских садах Новоаннинского района.
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☘🌺☘А в День защиты всех детей Желаем всем добра и света! Они как лучики рассвета, Всегда в душе царит их лето!☘🌺☘ На фото выпускные балы в детских садах Новоаннинского района.