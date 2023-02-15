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С австралийского бегуна Питера Бола сняли временное отстранение. Его допинг-проба Б дала атипичный результат

С австралийского бегуна Питера Бола сняли временное отстранение после анализа его допинг-пробы Б. В пробе А у спортсмена, сданной 11 октября 2022 во внесоревновательный период, нашли рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО).

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