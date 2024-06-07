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Силуанов рассказал об обсуждении со странами БРИКС единой платежной системы

Силуанов рассказал об обсуждении со странами БРИКС единой платежной системы

Министры финансов стран-членов БРИКС проводят обсуждения по поводу создания единой платежной системы, рассказал 7 июня глава Минфина РФ Антон Силуанов в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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