Силуанов рассказал об обсуждении со странами БРИКС единой платежной системы

Министры финансов стран-членов БРИКС проводят обсуждения по поводу создания единой платежной системы, рассказал 7 июня глава Минфина РФ Антон Силуанов в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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