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​WSJ: Катар и Египет по указанию США угрожают ХАМАС, чтобы те пошли на сделку

​WSJ: Катар и Египет по указанию США угрожают ХАМАС, чтобы те пошли на сделку

Катарские и египетские власти начали угрожать руководству действующей на территории Палестины организации ХАМАС запретить им находиться в Дохе и изъять имущество в том случае, если чиновники откажутся утверждать сделку о перемирии.

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