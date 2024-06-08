​WSJ: Катар и Египет по указанию США угрожают ХАМАС, чтобы те пошли на сделку

Катарские и египетские власти начали угрожать руководству действующей на территории Палестины организации ХАМАС запретить им находиться в Дохе и изъять имущество в том случае, если чиновники откажутся утверждать сделку о перемирии.
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