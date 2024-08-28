Эпичное уничтожение танка ВСУ Дроноводы 810 бригады морской пехоты Черноморского флота засадили хохлу под хвост.
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Эпичное уничтожение танка ВСУ Дроноводы 810 бригады морской пехоты Черноморского флота засадили хохлу под хвост.
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