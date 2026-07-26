СМИ выяснили, почему США позволяют некоторым иранским ракетам достигать цели

Как сообщает NBC News со ссылкой на два высокопоставленных источника в администрации США, американское военное командование сознательно выбирает, какие иранские ракеты и беспилотники сбивать, позволяя некоторым атакам достигать целей.
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