Почему после вечеринки с алкоголем вы чувствуете себя как после марафона: разбираемся в причинах

Вы когда-нибудь замечали, что после бокала вина или кружки пива в молодости чувствовали себя бодро и весело, а теперь после той же дозы спиртного просыпаетесь как после марафона? Если да, то вы не одиноки.
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