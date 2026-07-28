40 команд и 30-градусная жара: гонка «Напролом» в Новой Ляле

В прошедшие выходные в Новой Ляле состоялась ежегодная мультиспортивная гонка «Напролом». Участие в соревнованиях приняли более 40 команд из различных городов Свердловской области, а также соседних регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии