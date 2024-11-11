ФСБ сорвала попытку Украины угнать российский вертолет РЭБ. Кто и как совершает угоны военной техники в зоне СВО?

Утром 11 ноября стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала попытку украинской военной разведки угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
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