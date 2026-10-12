Саудовская Аравия: Aegean Airlines объявила, что полеты в и из международного аэропорта имени короля Абдель Азиза в Джидде (JED/OEJN) были отменены до 17 октября после недавних ракетных ударов базирующихся в Йемене повстанцев-хуситов по саудовским аэропортам.
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