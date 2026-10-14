Страна и люди
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Страна и люди

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Жителей Белгородской области предупредили о взрывоопасных тубусах

Жителей Белгородской области предупредили о взрывоопасных тубусах

Украинские боевики придумали новую тактику атак в приграничье. В Белгородской области ВСУ сбрасывают с беспилотников взрывные устройства в виде тубуса, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

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