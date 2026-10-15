Согласно российскому законодательству, родственники могут обратиться в суд с целью признания человека умершим, если прошло шесть месяцев после его исчезновения при обстоятельствах, создававших непосредственную угрозу жизни.
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