Российские избирательные участки развернут в Берлине и в Бонне

В российском посольстве в Берлине и генконсульстве страны в Бонне запланировано развертывание избирательных участков для голосования на выборах президента РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева.
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