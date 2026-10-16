В Пермском крае медведица набросилась на егеря и чуть не разорвала его. Об этом сообщил Rifey.ru.Инцидент произошел вблизи села Андреевка в Оханском округе, когда бригада охотников отрабатывала лицензию на кабана, а рядом находилась медведица с медвежатами.