В Пермском крае медведица набросилась на егеря и чуть не разорвала его. Об этом сообщил Rifey.ru.Инцидент произошел вблизи села Андреевка в Оханском округе, когда бригада охотников отрабатывала лицензию на кабана, а рядом находилась медведица с медвежатами.
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