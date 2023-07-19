Источник: Перспективный лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В получит турбореактивные двигатели вместо турбовинтовых

Российские ВКС еще долго не получат новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, который разрабатывается на замену в транспортной авиации самолетов Ан-26 и Ан-24.
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