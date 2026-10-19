Предприниматели в Париже на фоне акций протеста заявляют, что государство не поддерживает их. Побродности узнал корреспондент Известий Эдуард Новиков.
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