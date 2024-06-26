Телеведущую Водонаеву заподозрили в романе с актером из сериала «Уэнсдэй» Уайтом

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева намекнула на отношения с голливудским актером. В беседе с экс-гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» она поделилась подробностями личной жизни, сообщил портал Super.