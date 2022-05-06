Вне зоны доступа. ФАП работает три раза в месяц, продукты — в Пряже

Как весной 2022 года живет поселок, до которого можно добраться только по старой лесной дороге Текст и фото: Алина Гапеева Несмотря на близость карельской столицы, поселок Кинелахта Пряжинского района относится к малодоступным населенным пунктам.
Как весной 2022 года живет поселок, до которого можно добраться только по старой лесной дороге Текст и фото: Алина Гапеева Несмотря на близость карельской столицы, поселок Кинелахта Пряжинского района относится к малодоступным населенным пунктам.
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