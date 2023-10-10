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Игровое время

Игровое время

Сборная России по футболу 12 октября в Москве сыграет товарищеский матч с Камеруном. Приятно осознавать, что в текущей обстановке, несмотря на отстранение от официальных соревнований, российский футбол не изолирован.

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