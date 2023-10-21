Президент FIA: Алонсо звонит мне и матерится

Президент FIA: Алонсо звонит мне и материтсяAston MartinПрезидент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем восхитился личными и профессиональными качествами двукратного чемпиона мира Формулы 1 Фернандо Алонсо.
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