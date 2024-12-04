Корейская оппозиция призвала президента по-хорошему уйти в отставку

Корейская оппозиция призвала президента Юн Сок Ёля добровольно уйти в отставку после провала его попытки ввести военное положение в стране для устранения политических противников, заявила «Демократическая партия» 4 декабря, сообщает агентство Kyodo.
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