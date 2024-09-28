FT: страны ЕС не готовы к введению новой биометрической системы на границах

Несколько стран Европейского Союза обратились к Брюсселю с просьбой о переносе запуска новой биометрической системы контроля для въезжающих в ЕС, запланированного на 10 ноября, так как это может привести к образованию очередей на границах.
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