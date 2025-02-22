Замглавы МИД Рябков анонсировал встречу представителей России и США в ближайшие две недели

По словам заместителя министра, началась подготовка саммита Путина и ТрампаНовая встреча представителей России и США на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью РИА Новости.
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