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Замглавы МИД Рябков анонсировал встречу представителей России и США в ближайшие две недели

Замглавы МИД Рябков анонсировал встречу представителей России и США в ближайшие две недели

По словам заместителя министра, началась подготовка саммита Путина и ТрампаНовая встреча представителей России и США на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

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