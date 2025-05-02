Археологи нашли факты реального существования мифического металла Орихалка

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Орихалк, легендарный металл, упоминаемый древними греками и описанный Платоном как материал, которым были облицованы стены и колонны Атлантиды, излучавший алый свет, на протяжении долгого времени считался плодом фантазии.

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