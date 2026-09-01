Инсайдер: Украинские супермаркеты столкнулись с пустыми полками

Украинские издания сообщают о пустых полках супермаркетов в городах, включая Одессу и Черновцы. Причиной стали ажиотажный спрос и проблемы с логистикой.
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