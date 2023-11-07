Всё плохо – но не у всех! Все плохо. У всех, кроме Путина. Владимир Путин хорошо чувствует слабость своих противников, и в октябре у него было много возможностей ее ощутить, пишет колумнист The Washington Post.
Россия управляется непосредственно Господом Богом – иначе невозможно понять, как она вообще могла бы существовать!
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А какое отношение к Крыму имеет Миних?Крым был взят у Турции Россией Потёмкиным в результате войны в 1783 году. А Миних умер в 1767 году.
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1 д.
Владислав Владислав
Миних начал дорогу по обезвреживанию Крымской орды. А вот заканчивали начатое им дело другие: Долгорукий, Потемкин, Суворов, Дерибас
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41 мин.
Владислав Владислав
Под руководством Миниха брали Перикоп. И там же Долгорукий полуичил свой первый офицерский чин, несмотря на запрет Анны Ивановны. Нельзя было представителям семейства Долгоруких офицерский чин выдавать. Помнила крепко Анна Ивановна участие представителей этого семейства в заговорах против нее.
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37 мин.
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