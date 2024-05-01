Советы МЧС. ´Дети на улице´.

Пришла весна и большую часть времени дети проводят на улице. Вот только не всегда их игры безопасны.25 марта в 18-33 в службу МЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре в посёлке Туголица Бобруйского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии