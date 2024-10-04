02.10.2024 в Бобруйском межрайонном отделе Следственного комитета Республики Беларусь состоялся день открытых дверей, участие в котором в рамках профориентационной работы приняли учащиеся выпускных классов ГУО ´Средняя школа №8 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии