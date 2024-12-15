Олег Царев учит Александра Хинштейна работать

Уважаю - обоих. Хинштейн никого не боялся и влезал во все перипетии. Но я помню, как Олега Царёва бандерлоги водили по Киеву голым и издевались . Он всегда был за Россию и многое пережил, рисковал жизнью и тоже никого не боялся. Думаю, что к нему надо тоже прислушиваться, а не настраивать против России и русских. Царёв - наш и он донецкий парень. Надо прекратить обливать грязью его и Юрия Подоляку. Они - наши, смелые мужчины, не надо отталкивать их, а наоборот - надо приблизить.

Evgenija Palette

Откуда вы знаете, маловато для выводов или не маловато... Это - КОМУ КАК... Может быть, там все так очевидно, что и полгода никакие не нужны... Хинштейн - умный человек. Он, как по писаному, видит все и каждого ( много его слушала на заседаниях в Думе. Его много транслировали)... И ИМЕННО ПОЭТОМУ ЕГО УБРАЛИ, следуя принципу, прижившемуся в России, относительно ворюг и предателей - "У нас на астероиде живет одна Крыса. Время от времени мы приговариваем ее к смертной казни, но потом неизменно ее надо помиловать... ВЕДЬ КРЫСА У НАС ОДНА..". ( Сент Экзюпери. "СКАЗКА О МАЛЕНЬКОМ ПРИНЦЕ)... (А, если крыс много, и все они пожаловались на Хинштейна, что, мол, "бесцеремонно с ними обращается"... )... Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что этого БЫЛО ДОСТАТОЧНО... ( Для понимания...).