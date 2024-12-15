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Олег Царев учит Александра Хинштейна работать

Олег Царев учит Александра Хинштейна работать

Гений про злодейства Не знаю, как вы, а я отношусь к Александру Хинштейну с некоторым предубеждением.

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Комментарии
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Tania Еременко
Уважаю - обоих. Хинштейн никого не боялся и влезал во все перипетии. Но я  помню, как Олега Царёва бандерлоги водили по Киеву голым и издевались . Он всегда был за Россию и многое пережил, рисковал жизнью и тоже никого не боялся. Думаю, что  к нему надо тоже прислушиваться, а не настраивать против России и русских. Царёв - наш и он донецкий парень. Надо прекратить обливать  грязью его и  Юрия Подоляку. Они - наши, смелые мужчины,  не надо отталкивать их, а наоборот - надо приблизить.
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15 час.
Evgenija Palette
Откуда вы знаете, маловато для выводов или не маловато... Это - КОМУ КАК... Может быть, там все так очевидно, что и полгода никакие не нужны... Хинштейн - умный человек. Он, как по писаному, видит все и каждого ( много его слушала на заседаниях в Думе. Его много транслировали)... И ИМЕННО ПОЭТОМУ ЕГО УБРАЛИ, следуя принципу, прижившемуся в России, относительно ворюг и предателей - &quot;У нас на астероиде живет одна Крыса. Время от времени мы приговариваем ее к смертной казни, но потом неизменно ее надо помиловать... ВЕДЬ КРЫСА У НАС ОДНА..&quot;. ( Сент Экзюпери. &quot;СКАЗКА О МАЛЕНЬКОМ ПРИНЦЕ)... (А, если крыс много, и все они пожаловались на Хинштейна, что, мол, &quot;бесцеремонно с ними обращается&quot;... )... Не вдаваясь в подробности,  можно сказать, что этого БЫЛО ДОСТАТОЧНО... ( Для понимания...).
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11 час.
Evgenija Palette
Тем более, что все, кто &quot;обливает&quot; известны...
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11 час.

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