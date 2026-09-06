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Царьград

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The Times: Лондон продаст недвижимость иранца Ансари за $48,6 млн

The Times: Лондон продаст недвижимость иранца Ансари за $48,6 млн

Власти Британии разрешили продажу двух пентхаусов в Лондоне, принадлежащих иранскому финансисту Али Ансари, на которого США наложили санкции.

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