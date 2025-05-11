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Босс «Рено» де Мео: «Алонсо ушел из «Альпин» из-за нашей ошибки. Надеюсь, Фернандо добьется успеха в «Астон Мартин»

Исполнительный директор группы «Рено» Лука де Мео поделился мыслями о работе Фернандо Алонсо в «Альпин» и переходе испанца в «Астон Мартин».

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