СМИ выяснили, как сейчас живёт Леонид Ярмольник и зачем он ездил в Латвию после начала СВО

Актёра Леонида Ярмольника подозревали в эмиграции в Юрмалу, но артист живёт и работает в Москве.Стало известно, как сейчас живёт Леонид Ярмольник, которого в 2022 году заподозрили в эмиграции в Прибалтику.
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