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Чаллы актрисасы Зөлфия Галиуллина: «Спектакльдәге чишенү күренеше акланган булырга тиеш»

Чаллы актрисасы Зөлфия Галиуллина: «Спектакльдәге чишенү күренеше акланган булырга тиеш»

Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы татар дәүләт драма театры актрисасы Зөлфия Галиуллина белән әңгәмә.Зөлфия, инде яңа сезонны башлап җибәрдегез.

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