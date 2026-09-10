Чаллы актрисасы Зөлфия Галиуллина: «Спектакльдәге чишенү күренеше акланган булырга тиеш»

Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы татар дәүләт драма театры актрисасы Зөлфия Галиуллина белән әңгәмә.Зөлфия, инде яңа сезонны башлап җибәрдегез.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым