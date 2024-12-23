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Брал золото со сборной СССР на Олимпиаде, установил уникальный рекорд, обрел счастье в Европе. Истории о Харине

Брал золото со сборной СССР на Олимпиаде, установил уникальный рекорд, обрел счастье в Европе. Истории о Харине

Он не хочет возвращаться на родину.В конце 80-х футболист московского «Динамо» Дмитрий Харин был самым талантливым вратарем в СССР.

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