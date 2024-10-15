В Пулково прошли аварийно-спасательные учения перед началом зимнего сезона

В рамках этих мероприятий сотрудники аэропорта тренировались совместно с подразделениями пожарно-спасательного гарнизона города С 8 по 15 октября в аэропорту Пулково проводились комплексные учения аварийно-спасательных команд.
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