Кейт Миддлтон запретила детям участвовать в ритуале бладдинга

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, приняла решение не допускать участие своих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи — в ритуале бладдинга, традиционном охотничьем обряде, который предусматривает обмазывание лица или тела кровью убитого животного после первой удачной охоты.