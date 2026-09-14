Кейт Миддлтон запретила детям участвовать в ритуале бладдинга

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, приняла решение не допускать участие своих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи — в ритуале бладдинга, традиционном охотничьем обряде, который предусматривает обмазывание лица или тела кровью убитого животного после первой удачной охоты.
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