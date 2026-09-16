Tesla готовит презентацию нового Roadster с демонстрацией необычных возможностей

Tesla планирует представить новый Roadster 1 октября в Уэйко, штат Техас. Как сообщает IXBT.COM, Илон Маск заявил, что компании нужна аудитория, которая сможет лично убедиться в том, что перед ней настоящий автомобиль, а не компьютерная генерация.