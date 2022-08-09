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Агент Прудников о Super Bol: «Понимаю тех, кто считает, что у парней не получится стать профессионалами. Надеюсь, у нас получится их разочаровать»

Футбольный агент Алан Прудников в интервью Sports.ru Казахстан объяснил, как работает проект Super Bol.

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