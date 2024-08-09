Аналитика от Хорькова: Прогноз по ценам на новостройки в ближайшем будущем Ирэн ОрлонскаяНа рынке недвижимости наблюдается ситуация, когда застройщики не собираются резко снижать цены на свои объекты, даже несмотря на ухудшение условий для покупателей.