Аналитика от Хорькова: Прогноз по ценам на новостройки в ближайшем будущем Ирэн ОрлонскаяНа рынке недвижимости наблюдается ситуация, когда застройщики не собираются резко снижать цены на свои объекты, даже несмотря на ухудшение условий для покупателей.
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