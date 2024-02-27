Делегация педагогов ивановского центра «Новация» отправилась на «Игры будущего» в Казань

Делегация педагогов ивановского центра «Новация» отправилась на «Игры будущего» в КазаньКак рассказал директор центра технического творчества «Новация» Алексей Кирьянов, основная миссия делегации - увидеть передовой опыт проведения масштабных технологических мероприятий: «На Играх будущего мы попробуем наладить контакты с участниками, чтобы в последующем пригласить их уже на наши мероприятия в Иваново, как в качестве гостей, так и в качестве экспертов».