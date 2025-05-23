Коллекторским организациям хотят ограничить возможность взысканий

Группа депутатов ЛДПР во главе с председателем Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым предложила ввести запрет для микрофинансовых и коллекторских организаций взыскивать задолженности в порядке приказного производства.