Коллекторским организациям хотят ограничить возможность взысканий

Группа депутатов ЛДПР во главе с председателем Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым предложила ввести запрет для микрофинансовых и коллекторских организаций взыскивать задолженности в порядке приказного производства.
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