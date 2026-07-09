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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коболли об игроке в туре, которому не доверил бы секрет: «Выглядит так, будто... Медведеву»

Четвертьфиналист « Уимблдона » Флавио Коболли поделился мнением об игроках в туре. – Кто хуже всех отвечает? – Янник Синнер .

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