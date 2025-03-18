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Царьград

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Программу госгарантий участникам СВО актуализировали в Новосибирской области

Программу госгарантий участникам СВО актуализировали в Новосибирской области

Внесены изменения, касающиеся оказания помощи по ОМС и сопровождения при обращении в медучреждение.В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утверждённой постановлением Правительства Новосибирской области от 28 декабря 2024 года № 631-п, были внесены изменения.

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