Science Advances: месторождения лития имеют уникальную химию, схожую с внеземной

Ученые из Университета Дьюка в США выяснили, что химический состав литийсодержащих соляных вод, из которых сегодня добывается значительная часть мирового лития, существенно отличается от морской воды и других природных солей.
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