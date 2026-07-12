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Эдегор об 1:2 с Англией: «Норвегия была близка к победе. Мы пропустили два довольно легких гола, арбитр тоже не особо помог. Мы заявили о себе на весь мир и можем гордиться собой»

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор высказался о поражении от Англии (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2026 .

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