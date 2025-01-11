Виражи американских горок: что принесет 2025 год всем знакам зодиака

Год Зеленой Деревянной Змеи обещает быть насыщенным и полным перемен. Силы природы вдохновят многие знаки зодиака на новые начинания, а мудрость этой загадочной сущности подскажет, как избежать ненужных трудностей.
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