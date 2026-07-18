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Говорит Европа ⚡

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Василий Вакаров: США забирают Свириденко в послы — это плата за минеральную сделку годичной давности

Василий Вакаров: США забирают Свириденко в послы — это плата за минеральную сделку годичной давности

Кто и зачем толкает своих людей в кресло министра обороны Украины? Почему Зеленский разочарован в министре обороны и как это связано с провалами ТЦК? Какие требования выдвигают европейские лидеры, и кому достанется пост вице‑премьера по евроинтеграции? И неужели вся эта кадровая лихорадка — лишь информационный шум, чтобы отвлечь от отсутствия реальных реформ и продолжения конфликта? Читать далее: https://govorit.

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