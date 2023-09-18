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Глава МИД КНР Ван И отметил пользу переговоров с Салливаном

Глава МИД КНР Ван И отметил пользу переговоров с Салливаном

Переговоры с помощником президента Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Джейком Салливаном были полезными, заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР, глава МИД Китая Ван И.

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